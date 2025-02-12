春節汽車等產品以舊換新銷量860萬台

中評社北京2月12日電／據人民網報導，記者從國家發展改革委獲悉：春節假期（2025年1月28日至2月4日），全國消費品以舊換新活動火熱開展，汽車、家電家居、手機等數碼產品等以舊換新銷售量達到860萬台（套）、銷售額超過310億元，消費市場活力有效提升。



1月8日，國家發展改革委、財政部印發加力擴圍實施“兩新”政策的通知，對2025年“兩新”工作進行整體部署；首批810億元超長期特別國債資金第一時間下達，支持地方抓緊啟動各領域以舊換新工作。商務部等部門及時出台汽車、家電、手機、家裝消費品等領域更新換新實施細則。春節假期前，31個省、自治區、直轄市即全面啟動消費品以舊換新，實現政策銜接和資金接續。



在“兩新”政策加力擴圍帶動下，消費者參與更新換新熱情高漲。初步梳理，北京、江蘇、浙江、河南、湖北、廣東等以舊換新銷售額均超過15億元，位居全國前列。稅務總局數據顯示，春節假期，全國家電、手機銷售收入同比分別增長166%、182%，其中電視機銷售收入同比增長227%。主要電商平台春節假期消費品以舊換新搜索量超過4000萬次，訂單量同比增長40%以上。



新增實施手機等數碼產品購新補貼，是今年“兩新”政策加力擴圍的一大亮點。春節假期，消費者“辭舊機、迎新機”的熱情被點燃，手機成為今年春節換新潮中的主力。初步梳理，春節假期全國手機等數碼產品銷售量突破450萬台，銷售額占消費品以舊換新總銷售額的45%。有關電商平台數據顯示，在春節假期參與以舊換新補貼的家電和手機等數碼產品中，手機銷售額占比近70%。