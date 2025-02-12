何敬源離世　富豪雪糕車成旅客甜蜜打卡點

來自北京的王先生一家三口，昨日在富豪雪糕車前一起自拍。（圖片來源：大公報） 中評社北京2月12日電／據大公報報導，富豪雪糕共同創辦人何敬源上月在澳洲離世，享年98歲，親屬發訃告形容他為香港人“帶來彌足珍貴的香甜回憶”。在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，其“藍色多瑙河”配樂、藍白紅的車身配色，以及軟雪糕都是香港人的集體回憶，近年更成為內地旅客打卡熱點之一。



大公報記者昨日追尋富豪雪糕車的蹤跡，傍晚時分，在中環亦見人龍排隊買雪糕。有餐飲業界人士表示，雪糕車經過多年沉澱，已成為本港文化符號之一，而流動形式的餐飲亦能回應時下需求，增加旅客來港體驗。



“藍色多瑙河”配樂一響，相信多數港人聯想到的是出沒在街頭巷尾富豪雪糕車。55年來，其經典的香草軟雪糕筒、藍白紅三色車身、車身上的“每日新鮮為你製造”標語，以及十分悅耳的“藍色多瑙河”配樂、早已融入港人生活；雪糕車亦經常出現在電影及電視劇中，成為港人的集體回憶之一。



“見到富豪雪糕，就知道來香港了”



富豪雪糕共同創辦人何敬源離世的消息昨日傳出後，社交平台湧現市民分享和富豪雪糕車的故事，有人表達對何敬源的緬懷。有網民表示，富豪雪糕車多年來堅持只售賣四種產品，認為是如今少見的堅持做好本分的經營理念。



近年在社交媒體的帶動下，富豪雪糕車更成為旅客來港的打卡熱點，有旅客表示“見到富豪雪糕，就知道來香港了”。富豪雪糕車沒有固定的停泊時間表，近年在遊客區較容易見到它的蹤跡。昨日傍晚，大公報記者在中環摩天輪附近找到富豪雪糕車，正在照常營運，目測現場有近40人在排隊購買雪糕，近八成是旅客。



有旅客表示，富豪雪糕車見證了自己的人生重要時刻。來自北京的王先生一家三口，昨日在富豪雪糕車前一起自拍，王先生回憶，2019年與太太一起來香港拍攝婚紗照，“當時聽說富豪雪糕是香港一大特色，就站在雪糕車前隨手拍了一張，照片一直保留到現在。”

