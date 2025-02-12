打擊“黃牛”倒票，如何快准狠

購買外掛軟件、內外勾結搶號囤票，擾亂市場秩序，警方開展專項整治。（圖片來源：人民視覺） 中評社北京2月12日電／據人民網報導，隨著人民群眾對文體和旅遊活動需求的日益增長，一些熱門文藝演出、體育比賽、博物館和景區景點出現“一票難求”現象，利益驅使下，“黃牛”倒票亂象叢生，屢禁不止。為何“黃牛”能搶到票？“黃牛”倒票有何危害？如何治理？一段時間以來，各地公安機關強化常態打擊和防控治理，切實維護人民群眾合法權益和良好市場秩序。



“看台票每張加價300元，內場票每張加價450元。”在某場熱門演唱會一票難求的情況下，“黃牛”卻稱各種價位和日期都有票；部分火爆公共網球場“一場難求”，但一些熱門場次卻在網上被人加價轉售……



近年來，常有群眾反映，一些熱門文藝演出、體育比賽、景區景點，總是買不到票，某些知名醫院的專家號，排隊再早都很難搶到。與此同時，為了牟取高額利潤，一批職業“黃牛”利用科技等手段惡意搶占票源號源，加價倒賣，導致市場出現“一票難求”“一號難求”現象。



近期，多地公安機關針對“黃牛”倒票亂象開展專項打擊整治行動，抓獲了多名犯罪嫌疑人，打掉了一批為“黃牛”提供技術、資金支持的犯罪團夥。有關部門雖然頻頻出手打擊，但“黃牛”倒票行為依然屢禁不止。實名制下“黃牛”是如何搶到票的？其倒票行為有哪些危害？如何快准狠打擊“黃牛”倒票？記者展開調查。



“黃牛”為啥能搶到票？



通過購買外掛軟件，與工作人員內外勾結，人肉代排隊插隊、代購等方式囤票



一張熱門演唱會門票倒手就能賺上千元，一個醫院專家號抬價幾百元也能輕鬆出手，這讓“黃牛”嗅到“商機”，打起了各類“稀缺”票、號資源的主意。一些“黃牛”甚至已經形成完整的搶票產業鏈。他們依托專門的搶票軟件，在票源獲取、轉賣、分配利潤等各個環節明確分工。



三星堆博物館新館開放以後，門票供不應求，然而售票系統中卻出現同一賬號一個月內購買門票7000次的異常現象。