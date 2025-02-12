【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本福島縣發生雪崩 公路附近約60人被困
http://www.CRNTT.com
2025-02-12 10:30:09
中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，當地時間2月11日，日本福島縣政府稱，該縣10日發生雪崩的縣道公路難以在11日當天內完成除雪。目前，雪崩地點附近仍有約60人因道路中斷處於被困狀態。
當地時間10日4時左右，日本福島縣土湯溫泉町的一處縣道公路發生雪崩。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本北海道札幌突降暴雪致交通嚴重受阻
(2025-02-12 10:20:00)
日本京都府一個車站發生持刀企圖傷人案
(2025-02-11 16:58:27)
日本“航母”首次參加日美法聯合演習
(2025-02-11 13:32:13)
日本國際收支經常項目順差近30萬億日元
(2025-02-10 16:59:06)
日本2024年經常項目順差創新高
(2025-02-10 15:26:41)
日本加快引進遠程隱身巡航導彈
(2025-02-10 11:33:28)
法美日三國航母在菲律賓海聯演 專家解讀
(2025-02-10 10:07:50)
蔡東杰：石破茂訪美背後是關稅攻防與反制
(2025-02-10 00:40:03)
日本寒流持續 部分地區積雪超過3米
(2025-02-09 15:46:27)
日本大範圍降雪持續 多地積雪厚度超3米
(2025-02-09 13:34:42)