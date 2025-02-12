】 【打 印】 
日本福島縣發生雪崩　公路附近約60人被困
http://www.CRNTT.com   2025-02-12 10:30:09


　　中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，當地時間2月11日，日本福島縣政府稱，該縣10日發生雪崩的縣道公路難以在11日當天內完成除雪。目前，雪崩地點附近仍有約60人因道路中斷處於被困狀態。

　　當地時間10日4時左右，日本福島縣土湯溫泉町的一處縣道公路發生雪崩。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：