日本福島縣發生雪崩　公路附近約60人被困

中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，當地時間2月11日，日本福島縣政府稱，該縣10日發生雪崩的縣道公路難以在11日當天內完成除雪。目前，雪崩地點附近仍有約60人因道路中斷處於被困狀態。



當地時間10日4時左右，日本福島縣土湯溫泉町的一處縣道公路發生雪崩。