“白龍”馬躍江救人不幸去世

中評社北京2月12日電／據人民網報導，2月11日晚上9點20分左右，漢江岸邊，寒風掠過面頰，依立拜滿臉哀傷。曾經和他一起勇敢下水救人的“白龍”，在當地協調各方積極治療後，還是因病情突然惡化，永遠地離開了。“‘白龍’是英雄，我們會永遠記住它。”依立拜說，“白龍”這次生病是和他一起躍江救人後導致的。



依立拜來自新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，在湖北省仙桃市與朋友經營一家馬術俱樂部。“白龍”是俱樂部的一匹馬，今年7歲，因毛發為白色而得名。



依立拜和“白龍”的英雄事跡發生在2月4日下午1時50分左右。當時，依立拜和朋友蘇邵高正在漢江邊遛馬。突然，一聲落水聲引發了蘇邵高的注意。“我跑過去看，一名年輕女子喊著要救她的父親，急得就要跳下去。”蘇邵高立即攔住了女子，並朝著江邊大喊，“依立拜，救人！”



不遠處，聽到呼救的依立拜還沒來得及固定馬鞍，便立馬跳上馬背，在他的指示下，“白龍”帶他徑直衝入江中。



“我當時沒多想，想著騎馬可以更快救人。”依立拜回憶道，如果水進入“白龍”的肺部，它可能會有生命危險，這次救援確實風險不小。



“白龍”進水約3米遠後就游起泳來。大約游了40米後，依立拜終於抓住了落水者。此時，“白龍”也主動掉頭。“我當時一手拉著馬繮繩，一手用力拽著男子的衣服，一點一點往回游。”依立拜雙手比畫著說。



正當依立拜往回游時，57歲的冬泳愛好者、退伍軍人劉杭州也從後方游來，用手在後方托舉着落水者。就這樣，兩人一馬，一拉一推，一點點將落水者帶到了岸邊。“這裡的水深有5米左右，又冷又急，還多虧了‘白龍’。”依立拜說。



就在依立拜身騎白馬救人的第三天，在仙桃市通順河純良嶺水閘閘口，張呈勉也遇到一起落水事件。