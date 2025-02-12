新質生產力在鋼鐵領域加快發展

中評社北京2月12日電／據人民網報導，實體經濟是國民經濟的根基所在。近年來，隨著傳統產業改造升級、新興產業茁壯成長、新質生產力穩步發展，我國實體經濟邁上新台階。為應對激烈的市場競爭，不少行業企業鍛造長板、補齊短板，贏得了市場，也收穫了更大發展空間。



鋼鐵產業是我國重要基礎產業。近年來，鋼鐵需求下降、環境資源約束給鋼鐵行業帶來較大挑戰。如何看待鋼鐵行業的市場形勢？市場的變化又帶來哪些新機遇？鋼鐵企業是如何應對的？記者進行了採訪。



創新賦能：加強新材料、新工藝、新技術研發，增強市場競爭力



採用全廢鋼電爐冶煉，全流程減碳60%，1元硬幣大小的鋼板就能承重兩頭大象……在寶鋼股份冷軋廠C008“黑燈工廠”，工作人員告訴記者，他們採用全廢鋼電爐冶煉技術路線生產的超低碳排放鋼更綠色、強度高，提升了“含綠量”“含金量”。



取向矽鋼等產品全球首發，運載火箭用冷板、超高溫深海特殊扣油管等一批關鍵核心技術攻關取得突破……持續加強研發投入，寶鋼股份收穫累累創新碩果。“我們緊密關注高端製造業，強化原創性和引領性，發展包括超高強鋼、取向矽鋼在內的高端產品，不斷研發儲備更高端的新材料技術，助力公司效益提升。”寶鋼股份副總經理王娟說。



韌性強、成型性好，可幫助汽車減重10%以上……在河鋼集團唐鋼公司，為汽車企業定制生產的0.9毫米極薄規格高強淬火配分鋼產品接連下線。



“淬火配分鋼是第三代汽車用鋼中的先進高強鋼，符合當前汽車產業輕量化、綠色化的發展要求。這項技術突破，拓展了唐鋼在高強淬火配分鋼領域的接單範圍。”河鋼集團唐鋼公司技術中心常務副主任鄺霜說，面對激烈的市場競爭，企業瞄准市場需求，持續推進關鍵核心技術攻關，堅定不移做好高端產品。近年來，唐鋼高端產品研發取得積極成效，可生產的熱軋鋼種已由4年前的300多個增至500多個。