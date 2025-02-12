﻿去年罪案逾9萬宗　詐騙占近半

中評社北京2月12日電／據大公報報導，警務處處長蕭澤頤昨日（11日）交代本港去年治安情況，2024全年錄得94747宗罪案，較2023年升5%，當中約4.4萬宗是騙案占近半數，涉及91.5億元騙款，又有近七成屬假冒客服電話騙案。騙案受害人有381名港漂大學生，涉及騙款逾2.3億元，當中八成受害人是首年來港，部分人未開學前已收到騙徒聯絡，就此警方將加強有關宣傳教育。



蕭澤頤指，保安局共收到28宗港人被誘騙至東南亞詐騙園區的求助，當中19人已回港，仍有9人待救。對於去年12月新增有3名港人因應征聲稱毋須學歷、毋須經驗便能“揾大錢”的“高薪工作”後遭禁錮，他呼籲市民切勿輕易相信，形容為“冇咁大只蛤乸隨街跳”。



國家安全方面，截至去年12月底，警方國安處共拘捕316人，當中約六成已被檢控。青少年涉及嚴重毒品的罪案過去3年累計錄七成跌幅，但涉及“太空油毒品”的罪案卻明顯上升，警方去年共偵破195宗相關案件，共拘捕278人，包括61名青少年，年齡最小為12歲。



另外，警方自2024年4月起在各區安裝閉路電視，目前已安裝615組，去年閉路電視已協助偵破120宗案件，包括凶殺、行劫等。警方目標在今年內完成首階段安裝約2100組閉路電視。