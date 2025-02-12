特斯拉上海儲能超級工廠投產

2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠在上海自貿區臨港新片區正式投產。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據文匯報報導，在中美新一輪關稅戰開打之際，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）上海儲能超級工廠11日在上海自貿區臨港新片區舉行投產儀式，首台超大型商用電化學儲能系統Megapack成功下線。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠，該項目不僅標誌著特斯拉在華戰略進一步深化，更被視為中國新能源產業鏈升級的重要裡程碑，包括儲能電池、智能裝備、綠色材料等上下游企業有望加速聚集，五百億級產業鏈集群亦有望形成。



特斯拉上海儲能超級工廠佔地約20萬平方米，面積相當於30個標準足球場。內設焊裝、塗裝、總裝等主要製造工藝，配備了先進的自動化生產設備和管理系統。初期規劃年產Megapack商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時（GWh），這相當於1萬3，000個家庭或40個中型工廠一年的用電量。



更多特斯拉產品從中國走向世界



特斯拉上海儲能超級工廠於2024年5月在上海臨港新片區正式開工，短短9個月時間，就完成了工廠開工到產品下線的整個過程，比特斯拉汽車上海超級工廠的用時縮短了3個月。在投產儀式上，上海臨港新片區黨工委副書記吳曉華表示，這是特斯拉的重要裡程碑，標誌著將有更多特斯拉的產品從中國走向世界，也標誌著臨港儲能產業新賽道全產業布局的全面啟動。特斯拉方面相關負責人表示，“我們致力於打造能源產品與電動車協同，來實現我們的願景：加速世界向可持續能源的轉變。今天，我們在這里共同慶祝上海儲能超級工廠投產，它將於本季開始產能爬坡，助力特斯拉開拓更多市場。”



特斯拉方面負責人還指出，“特斯拉儲能超級工廠有可能像特斯拉上海超級工廠一樣，帶來產業鏈聚集。”特斯拉預期，該公司今年能源存儲產品的裝機量將同比增長至少50%。



此前，特斯拉汽車上海超級工廠已在中國形成規模龐大的產業集群。據特斯拉方面提供的數據顯示，特斯拉上海超級工廠約每30秒便下線一輛整車，在華簽約的本土一級供應商超過400家，其中60多家供應商進入特斯拉全球供應鏈體系。特斯拉全球副總裁陶琳公開表示，得益於上海和臨港新片區的優質營商環境，特斯拉上海超級工廠實現超過95%的產業鏈本土化率。