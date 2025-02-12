東部戰區就美艦船過航台灣海峽發表談話

中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，東部戰區新聞發言人就美艦船過航台灣海峽發表談話。



東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，2月10日至12日，美“約翰遜”號驅逐艦、“鮑迪奇”號海洋測量船過航台灣海峽。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。