俄國防部稱對烏克蘭關鍵設施進行集群打擊

中評社北京2月12日電／綜合新華社報導、俄羅斯國防部11日通報，俄武裝力量當天凌晨使用陸基、空基和海基高精度遠程武器和攻擊型無人機對向烏克蘭軍工綜合體提供保障的能源設施、烏軍用機場和無人機儲存及裝配場所進行了集群打擊。烏克蘭空軍當天上午在社交媒體發文稱，烏防空火力攔截了57架無人機。



俄國防部說，過去一天，俄軍在哈爾科夫州、頓涅茨克和盧甘斯克等地區鞏固陣地。俄國防部還宣布控制了頓涅茨克地區的亞謝諾沃耶居民點。



烏空軍稱，當天凌晨，俄軍使用19枚各型導彈對波爾塔瓦州的天然氣生產設施發動空襲。俄軍還從羅斯托夫州、奧廖爾州、布良斯克州、庫爾斯克州和克拉斯諾達爾邊疆區向烏境內發射了124架無人機。截至11日上午10時許，烏防空火力攔截了57架無人機。波爾塔瓦州、切爾尼戈夫州、哈爾科夫州和切爾卡瑟州遭空襲。



烏克蘭石油天然氣公司當天上午在官網發文稱，俄軍大規模空襲造成該公司在波爾塔瓦州的天然氣生產設施受損，無人員傷亡。該公司正採取一切必要措施以穩定該州天然氣供應。



俄國防部當天早些時候通報，過去一夜，俄軍防空系統在薩拉托夫州、羅斯托夫州、布良斯克州、伏爾加格勒州和別爾哥羅德州等地區累計擊落40架烏克蘭無人機。



