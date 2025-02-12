寶石計劃：巴裔督察感激“引路人”

中評社北京2月12日電／據大公報報導，油尖警區自2013年啟動“寶石計劃”，連系區內非華裔社群，培育有志加入紀律部隊的青年。巴基斯坦裔的範孝賢督察正是透過該計劃而成為執法者。



萬事起頭難，身為華人，要在少數族裔圈子建立人脈，吸納參與者，殊不容易。計劃的創始成員之一的油尖警區警民關係組洪嘉偉警長憶述，“當時和拍檔唯有密密‘掃街’，到他們的聚腳點，以簡單印度語或烏爾都語打開話匣子，再游說對方加入計劃。”



團隊要與青年們的家人及宗教領袖保持溝通，以誠意累積互信，例如幫助他們為子女改中文名、填寫政府文件，疫情期間幫忙買口罩等。



經12年深耕細作，該計劃累計參與者近1000人，由最初為15至25歲非華裔青年開辦中文班，到現在透過恒常的體能班及各種形式認識警隊的活動。“計劃”已協助逾50名非華裔青年加入紀律部隊。26歲的範孝賢在十年前隨兄長參加“寶石計劃”，2021年成為輔警，一年多後成功投考督察。他連同兄長和表弟共三人，都是通過該計劃成功加入警隊。範孝賢感謝導師與義工，“全靠導師們從語文、警隊知識和體能，全方位裝備我們，令大家可見到經過努力，都有機會穿起警服，守護香港這個家。”



他特別感謝良師益友洪嘉偉，形容他有如明燈陪伴成長，在他們闖禍和困惑時，協助引導重回正軌，“當我們畢業和結婚時，都會邀請他親臨見證，一齊分享喜悅。”



現時，範孝賢有空閒便擔任“計劃”的活動義工，向後輩分享經驗。他希望不負當年前輩扶持，將精神薪火相傳，成為後輩榜樣，“發掘更多‘寶石’加入紀律部隊，為香港發光發亮！”