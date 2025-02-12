慰僑訪演在里約陪伴僑胞共度佳節

中評社北京2月12日電／據新華社報導，當地時間10日晚，由中國鐵路文工團帶來的“親情中華·四海同春”慰僑演出在里約陪伴當地華僑華人共敘鄉情、共度佳節。當音樂聲響起，身著艶麗服裝的演員們用舞蹈《盛世歡歌》將中國春節的喜慶氣氛帶到南美名城里約熱內盧。



當晚，演出以歌舞、雜技、魔術、京劇、快板等多種藝術形式在觀眾眼前呈現。雜技《弈中乾坤》將抖空竹與圍棋博弈相結合，將雜技的“驚、奇、險、絕”融入中國古風；雜技《節節高》在多個晃管上做出高難度動作，扣人心弦；梅派第三代男旦傳承人胡文閣的京劇表演細膩傳神，精美行頭令觀眾驚嘆不已。



率團來巴演出的中國僑聯文化交流部副部長車壯麗說，這場演出是海外僑胞相聚的盛會，希望能讓僑胞們在熟悉的旋律中，找到心靈的慰藉。



本次活動承辦單位巴西華人文化交流協會主席上官建峰表示，對這場演出，里約僑胞們期待已久，很多僑胞都帶著自己的孩子前來觀看，希望“僑二代”“僑三代”們能夠近距離感受祖國文化的博大精深。



作為“僑二代”的王敏欣、王樂欣兩姐妹雖然出生成長在巴西，但非常熱愛中華文化，這次演出她們穿上旗袍當起了“禮儀小姐”。小姐妹說，她們最喜歡的是雜技表演：“演員太了不起了，一定是從小勤學苦練的結果，我們已經用手機錄了片段，回去要發給巴西同學們看看。”



里約山河藝術與文化協會主席馬西婭·梅爾基奧爾觀看演出後激動不已，她說：“演出展現了中國文化的豐富性，兩個小時的演出一下子就結束了，我完全沒有看夠。雖然都是用中文演出，但我們巴西人一樣能感受到節目傳達的內容，藝術早已超越了語言。”



應邀觀看表演的里約州議會副議長蒂婭·茹說，中國春節是一項傳承千年的盛大慶典，承載著團圓、和諧、和平與繁榮等價值觀，這些價值觀與巴西文化不謀而合。在巴西社會中，構建公正、和諧美好社會的願景，同樣被視為根本原則。