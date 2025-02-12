蛇年首發“開門紅”　長征八號甲火箭首飛

2月11日17時30分，我國在文昌航天發射場使用長征八號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。新華社記者 郭程 攝（圖片來源：新華網） 中評社北京2月12日電／據新華社報導，2月11日，我國在文昌航天發射場使用長征八號甲運載火箭（又名長征八號改運載火箭），成功將衛星互聯網低軌02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功，標誌著我國新一代運載火箭家族再添新丁。



中國航天科技集團一院長征八號甲運載火箭總設計師宋征宇介紹，長征八號甲運載火箭是在長征八號運載火箭的基礎上，針對未來中低軌道巨型星座組網發射需求改進研製而成。它沿用了長征八號運載火箭的芯一級和助推器，芯二級為新研製的3.35米直徑通用氫氧末級，配裝5.2米直徑整流罩。



“其與長征八號運載火箭基本型、無助推器串聯構型共同組成長征八號系列運載火箭，形成了太陽同步軌道3噸、5噸、7噸級運載能力梯隊，有力提升了我國中低軌道衛星組網發射能力。”宋征宇說。



宋征宇透露，長征八號甲運載火箭創新地將衛星支架、轉接框、儀器艙的功能，整合到一個多功能艙內，成功減重200公斤，提高了火箭運載效率。這種集成式設計方法在火箭結構上的應用，在國內尚屬首次。



此外，作為首次使用3.35米直徑末級搭配5.2米直徑整流罩構型的火箭，長征八號甲運載火箭從外形上看起來“腦袋”更大，可為衛星提供更大的乘坐空間，適應更多種類和更大體積的衛星，任務適應性更強。



本次新研製的3.35米直徑通用氫氧末級有哪些“過人之處”？中國航天科技集團一院設計師樊晨霄介紹，它可以攜帶更多燃料，並採用了新型泡沫夾層共底貯箱、閉式膨脹循環發動機、新型電控安溢閥等新技術、新產品、新工藝，顯著提升了運力，有效縮短衛星入軌時間，節省燃料，提升衛星壽命。



“以液氫、液氧為燃料的火箭末級具有比衝高的特點，使火箭能夠以較少的燃料獲得比較大的推力，是目前我國掌握的比衝比較高的推進劑。”中國航天科技集團一院設計師劉立冬說，在我國新一代中型運載火箭型譜規劃中，未來中高軌運載火箭主要構型均採用氫氧末級。