中國載人月球探測登月服和月球車命名確定

中評社北京2月12日電／據央視網報導，據中國載人航天公眾號消息，經公開征集評選，近日，中國載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱已經確定，登月服命名為“望宇”，載人月球車命名為“探索”。



繼2023年首次公開征集載人月球探測任務新飛行器名稱後，2024年9－10月，中國載人航天工程辦公室先後啟動載人月球探測任務登月服和載人月球車名稱征集活動，在全社會引起廣泛關注和熱情參與，共收到來自航天、科技、文化傳播等領域的組織機構與社會各界人士的9000餘份投稿。經專家遴選評審，將登月服命名為“望宇”，將載人月球車命名為“探索”。



登月服和載人月球車的名稱具有鮮明的中國特色、時代特色和文化特色。“望宇”寓意遙望宇宙、探索未知，與執行空間站飛行任務的“飛天”艙外服相呼應，寓意在實現飛天夢想、建成“太空家園”之後，中國載人航天踏上了登陸月球、遙望深空的新征程，也傳遞出中國發展航天事業始終堅持和平利用太空、為構建人類命運共同體做貢獻的堅定立場。“探索”寓意對未知世界的探索實踐，鮮明體現月球車將助力中國人探索月球奧秘的核心使命與應用價值，與“探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國”的航天夢高度契合，彰顯中國載人航天勇攀高峰、不懈求索的創新精神。



目前，望宇登月服和探索載人月球車已全面進入初樣研製階段，各項工作進展順利。