十一部門聯合印發銅產業高質量發展實施方案

中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，據“工信微報”消息，為貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實全國新型工業化推進大會部署，推動銅產業高質量發展，工業和信息化部、國家發展改革委、教育部、自然資源部、生態環境部、商務部、應急管理部、國務院國資委、海關總署、中國證監會、國家礦山安監局等十一部門近日聯合印發《銅產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》，提出到2027年，我國銅產業鏈供應鏈韌性和安全水平明顯提升。銅原料保障能力不斷增強，力爭國內銅礦資源量增長5%—10%，再生銅回收利用水平進一步提高；技術創新水平不斷提升，突破一批銅資源綠色高效開發利用關鍵工藝和高端新材料，高端裝備製造能力明顯增強；培育一批銅產業優質企業，產業結構進一步優化。



《實施方案》明確了資源保障、技術創新、結構調整、綠色智能轉型等方面重點任務。一是強化國內原料保障基礎。推動國內增儲上產，鼓勵礦產資源綜合利用，強化二次資源回收利用。二是推動產業結構調整。新建礦銅冶煉項目原則上需配套相應比例的權益銅精礦產能，支持培育銅精深加工產業先進製造業集群。三是提升產業創新能力。研究建立銅領域製造業創新中心，加快綠色低碳智能采選、低品位難選礦高效選礦等礦山采選技術攻關。四是推動產業綠色化智能化發展。建設一批達到環保績效A級水平的標杆企業，大力推動人工智能（AI）技術與銅行業的融合應用。五是提升開放合作水平。加強國際互利合作，融入全球銅產業鏈供應鏈，提高跨國經營能力和水平。



下一步，工業和信息化部將會同有關部門加強統籌協同，強化央地協同、部門聯動，加大政策支持力度，扎實推動各項政策措施落地見效。



銅產業高質量發展實施方案（2025—2027年）



銅是重要的基礎原材料，是關係國計民生和國民經濟發展的戰略資源。近年來，我國銅產業規模不斷壯大、產業結構持續優化、裝備技術水平不斷提升，初步形成了一批具有國際競爭力的產業集聚區，有力支撐了新能源、新一代信息技術等戰略性新興產業發展。但與此同時，資源保障能力不足、產業結構有待優化等問題凸顯。為推動銅產業高質量發展，更好支撐製造業重點產業鏈發展和滿足人民美好生活需要，制定本實施方案，實施周期為2025年至2027年。



一、總體要求



以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實全國新型工業化推進大會部署，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌高質量發展和高水平安全，堅持全產業鏈統籌規劃，以創新為根本動力，提升銅原料保障能力，規範產業發展秩序，發揮龍頭企業引領作用，加強上下游協同，促進高端化、綠色化、智能化轉型，加快形成新質生產力，推動銅產業高質量發展。