山西太原鄭村漢墓M2發掘資料公布

M2出土當盧（圖片來源：央視網） 中評社北京2月12日電／據央視網報導，近日，山西省考古研究院公布了太原市小店區鄭村漢墓M2發掘資料。該墓年代初步推測為王莽時期至東漢初期，出土的“四神”當盧頗具特色。



2022年7－11月，為配合山西省第二人民醫院新院建設項目，太原市文物保護研究院在太原市區東南部的鄭村，開展搶救性考古發掘工作，發掘地點位於鄭村以北、龍興街以南、光明路以東、東溝以西的醫院建設區域內。經過發掘，共清理出各時期墓葬23座。其中編號為M2的墓葬，位於整個發掘區域的西南部，是唯一一座磚室墓，該墓雖遭到破壞，但出土有一批陶器、銅器、鉛器、玻璃器等。



鄭村M2為斜坡墓道磚室墓，坐南朝北，營造方式為先挖土壙，在土壙內用磚砌築墓室，墓壙四壁規整，內填黃色沙土。M2由墓道、墓門、前室和後室組成。前室平面略呈方形，內置隨葬器物11件，有陶罐、陶壺、陶碗、陶灶、陶井、陶狗、銅削和當盧等；後室平面呈長方形，為二人合葬墓。



此墓隨葬器物15件，質地有陶、銅、鉛和玻璃等。陶器共10件，皆為泥質灰陶，以輪制和模制為最多，手制較少，器形有罐、壺、碗、灶、井、狗等；銅器有銅削1件、銅錢2枚；玻璃器耳璫1件；最具特色的是鉛器當盧1件，保存較好，製作技藝精湛，造型精美，正面刻畫有“四神”中的三神，從左到右依次為玄武、白虎和朱雀，背面兩端分別鑄有一橋形鈕，上面的殘缺，下面的保存完整。



鄭村M2為斜坡墓道磚室墓，器物組合較為豐富，由於沒有出土明確紀年的器物，與其他墓葬也無打破關係，只能根據墓葬形制和出土器物的特徵來判斷它的相對年代。



首先，從墓葬結構來看，鄭村M2墓室結構較為簡單，為前後室的券頂墓。這種墓葬形制為王莽時期前後開始流行，未見東漢中晚期的穹窿頂以及前後室之間有甬道的特點。其次，從隨葬器物的質地、制法、型式及紋飾等來看，鄭村M2隨葬的深腹陶罐、陶壺與金勝村東漢早期墓葬的M9和太原開化墓群出土的同類器物相近；隨葬的五銖錢與《洛陽燒溝漢墓》中Ⅲ型五銖形制相當；隨葬的貨泉，從王莽時期一直流通到東漢初期。



綜上所述，結合墓葬形制、隨葬品組合與特徵，初步推測該墓的年代為王莽時期至東漢初期。2018年，位於M2西北約800米的太鐵置地鐵路考古項目也清理出數量較多的漢墓。M2的發掘清理為深入研究漢代太原地區人們的生產生活方式、工藝技術水平、思想意識、葬俗葬制等提供了重要信息。



