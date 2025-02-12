嚴懲利用網絡敲詐勒索　最高法發布典型案例

中評社北京2月12日電／據新華社報導，近年來，利用網絡製造散播謠言、負面信息進行敲詐勒索的案件時有發生。最高人民法院11日發布6件依法懲治利用網絡敲詐勒索犯罪典型案例，充分發揮典型案例的震懾、警示、教育作用，標明網絡行為紅線，指明依法維權路徑。



據介紹，此次公布的典型案例涉及網絡造謠、惡意索賠、曝光企業“黑料”後尋求“商務合作”、借“裸聊”實施威脅等多種敲詐勒索新型犯罪手段，人民法院堅決依法從嚴懲處，堅持全鏈條打擊。



其中一起案例中，被告人孫某媛系某網絡主播的“粉絲”，自認為被害人與主播關係曖昧，捏造多條虛假負面信息，匿名向被害人親屬、同事、客戶以及社會公眾散布，多次威脅、要挾被害人給付巨額錢財，並在被害人有自殺舉動後繼續人身攻擊、索要錢財。法院對孫某媛以敲詐勒索罪判處有期徒刑八年七個月。



另一起案例中，被告人相某漫在多個線上外賣平台購買食品並投放異物，隨後拍照反饋給平台和商家，以不賠償就投訴相威脅，先後向4家餐飲店鋪索要共計人民幣3169元。法院對相某漫以敲詐勒索罪判處有期徒刑七個月。



有的人明知他人利用信息網絡實施敲詐勒索，卻仍提供資金、場所、技術等方面幫助。一起案例中，被告人賀某武與人共謀，購買IP地址非法搭建跨境網絡專線，出售給緬甸某專門從事“裸聊”敲詐勒索犯罪的窩點，並雇傭技術人員對跨境網絡專線進行維護，獲利共計人民幣857萬餘元。賀某武有坦白情節，認罪認罰，退繳違法所得，退賠被害人部分損失並取得諒解。法院對賀某武以敲詐勒索罪判處有期徒刑四年五個月。



最高法同時指出，有的敲詐勒索被害人因為害怕隱私暴露不敢報警，有的被害單位因自身存在問題怕被追責或影響生產經營不願報警，導致一些犯罪行為沒有被及時制止和打擊。人民法院鼓勵網絡犯罪被害人在自身合法權益受到侵害時及時報案尋求公安、司法機關的幫助，勇於拿起法律武器與違法犯罪作鬥爭。