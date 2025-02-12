國台辦2月12日例行發佈會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室2月12日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就兩岸同胞共度春節及元宵節情況、春節期間兩岸“小三通”、第九屆亞洲冬季運動會、大陸春節檔電影、兩岸交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



人民日報記者：請介紹一下兩岸同胞共度春節以及元宵佳節的有關情況。



朱鳳蓮：蛇年春節是第一個“非遺版”春節，豐富多彩的非遺項目讓今年兩岸的年味兒多了很多儀式感。江蘇省舉辦“年宵花韵 新春添福”活動，台胞台屬親身體驗年宵花、拓印等非遺手作。山東省舉辦“魯韵傳情蛇獻瑞 兩岸同聚賀新春”、“山海一家親 魯台共團圓”等系列活動，兩岸的山東鄉親線上線下歡聚一堂、迎春送福。河南省組織在豫台胞舉辦非遺剪紙、漢服聯誼、寫春聯、做手工等民俗活動，共同感受濃濃的春節氛圍。武漢市舉辦“年味迎新春、非遺過大年”系列活動，200多名台胞與武漢市民共同體驗“武漢剪紙”等非遺民俗文化。廣州市組織兩岸青年開展“歡天喜地過大年”非遺文化活動，共同體驗非遺扎染及傳統年俗。泉州市以“世遺中國年”為主題，開展“閩台兩東石 共數一宮燈”、“筆墨凝香 情暖海峽”迎春送福等非遺文化活動。



春節期間，江蘇省民間文藝家在2025新北燈會上展示了特色秦淮彩燈、蘇州刺綉、木版年畫、惠山泥人、南京剪紙等非遺文化，深受新北民眾喜愛。武漢高龍與苗栗“火旁”（bàng）龍共同參與苗栗“祥龍巡莊”迎春活動，並參加南投燈會助興表演。重慶雜技藝術團在高雄佛光山10場精彩絕倫的雜技演出，吸引萬餘人次民眾觀看。以“金蛇獻祥瑞 兩岸共迎春”為主題的2025年海峽兩岸春節焰火晚會於正月初一在廈門與金門兩地同時舉辦，傳遞兩岸民眾對美好未來的共同期盼。《快樂雞米花——2025兩岸少兒新春歡樂會》通過廈門衛視、台灣少兒頻道MOMO TV在兩岸同期播出，讓兩岸觀眾深度感受“得樂（閩南話：去哪兒）過大年？廈門歡迎哩（閩南話：你）！”的熱情和活力。



今天是正月十五元宵節，“月滿City·Ai聚灣區”2025粵港澳台青年元宵晚會將於今天晚上播出，在大灣區奮鬥的粵港澳台青年一起體驗首個非遺版春節的灣區魅力,沉浸式感受梅州客家燒火龍、佛山醒獅、廣州西村窑、珠海鶴舞、南沙麒麟舞、粵劇等非遺文化魅力，展現粵港澳台青年傳承和發揚中華優秀傳統文化的熱情互動。廈門衛視今晚也將推出《歡喜就好——2025海峽兩岸元宵詩樂會》，以兩岸共同弘揚中華文化為主線，通過原創詩樂形式，讓中華優秀傳統文化“活起來”，讓閩南特色文化“潮起來”，生動展現閩台鄉音鄉情，彰顯兩岸一家親，共敘團圓情。泉州天後宮正在舉辦第19屆泉·澎“乞龜”祈福民俗文化活動，兩岸鄉親一起為重達5.88萬斤的“大米龜”點睛；泉台兩地媽祖宮廟也將齊聚泉州，舉辦蟳埔媽祖“天香巡境”民俗活動，共同為兩岸祈福。