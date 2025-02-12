亞冬會助力冰雪運動發展，冰雪消費擴容升級

中評社北京2月12日電／據人民網報導，哈爾濱亞冬會期間，國家體育總局經濟司司長楊雪鶇在接受採訪時說，《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若幹意見》印發後，體育總局緊抓2024－2025冰雪季契機，積極推動政策文件的宣傳貫徹落實，最大化釋放政策紅利，激發冰雪經濟活力。



楊雪鶇表示，總體上看，政策文件印發以來，我國冰雪運動呈現蓬勃發展態勢。“就滑雪運動而言，從2024年11月1日至2025年2月4日，滑雪人群規模持續增長，全國31個省區市934個滑雪場累計接待客流1.51億人次，同比增長27.8%。”



北方依舊是滑雪運動“主力”，其中，黑龍江累計接待滑雪客流1606.6萬人次，同比增長7.3%；新疆達965萬人次，同比增長30.5%。南方滑雪運動表現亮眼，江蘇、浙江等累計接待滑雪客流同比分別增長46.5%和24.8%。同時，境外滑雪人次持續增加，這個雪季以來，入境滑雪客流達51.8萬人次，同比增長29.8%。



哈爾濱亞冬會是繼北京冬奧會後我國舉辦的又一重大綜合性國際冰雪運動盛會，是發展冰雪運動、冰雪經濟的重要機遇。楊雪鶇介紹稱，春節期間，體育總局緊緊抓住哈爾濱亞冬會即將舉辦的有利契機，多措並舉，進一步釋放冰雪消費潛力。



“體育總局著力營造濃厚的過年氛圍，提升冰雪運動熱度。在高水平冰雪賽事方面，支持地方舉辦國際雪聯單板滑雪平行項目亞洲杯、全國單板滑雪平行項目錦標賽等。”楊雪鶇說，“在群眾冰雪活動方面，各地突出特色，開展豐富多彩的冰雪賽事、冰雪嘉年華和健身活動。”



值得關注的是，體育總局在春節前發布了11條2025年春節假期戶外運動精品線路，其中8條以冰雪為主題，推動南北方冰雪同熱。各地也因地制宜，在豐富冰雪消費場景方面出實招，如四川推出“暢耍冰雪天地”“南國冰雪之旅”等體育旅遊線路，山西發布了“山西省冰雪運動地圖”，河北推出了8條冰雪旅遊精品線路攻略，哈爾濱結合亞冬會推出“跟著賽事去旅行”12條精品線路，創新冰雪與文旅商融合消費場景，促進冰雪消費擴容升級。