國台辦介紹兩岸同胞共度春節及元宵節情況

國台辦於2月12日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上介紹了兩岸同胞共度春節以及元宵佳節的有關情況。



朱鳳蓮表示，蛇年春節是第一個“非遺版”春節，豐富多彩的非遺項目讓今年兩岸的年味兒多了很多儀式感。江蘇省舉辦“年宵花韵 新春添福”活動，台胞台屬親身體驗年宵花、拓印等非遺手作。山東省舉辦“魯韵傳情蛇獻瑞 兩岸同聚賀新春”、“山海一家親 魯台共團圓”等系列活動，兩岸的山東鄉親線上線下歡聚一堂、迎春送福。河南省組織在豫台胞舉辦非遺剪紙、漢服聯誼、寫春聯、做手工等民俗活動，共同感受濃濃的春節氛圍。武漢市舉辦“年味迎新春、非遺過大年”系列活動，200多名台胞與武漢市民共同體驗“武漢剪紙”等非遺民俗文化。廣州市組織兩岸青年開展“歡天喜地過大年”非遺文化活動，共同體驗非遺扎染及傳統年俗。泉州市以“世遺中國年”為主題，開展“閩台兩東石 共數一宮燈”、“筆墨凝香 情暖海峽”迎春送福等非遺文化活動。



春節期間，江蘇省民間文藝家在2025新北燈會上展示了特色秦淮彩燈、蘇州刺綉、木版年畫、惠山泥人、南京剪紙等非遺文化，深受新北民眾喜愛。武漢高龍與苗栗“火旁”（bàng）龍共同參與苗栗“祥龍巡莊”迎春活動，並參加南投燈會助興表演。重慶雜技藝術團在高雄佛光山10場精彩絕倫的雜技演出，吸引萬餘人次民眾觀看。以“金蛇獻祥瑞 兩岸共迎春”為主題的2025年海峽兩岸春節焰火晚會於正月初一在廈門與金門兩地同時舉辦，傳遞兩岸民眾對美好未來的共同期盼。《快樂雞米花——2025兩岸少兒新春歡樂會》通過廈門衛視、台灣少兒頻道MOMO TV在兩岸同期播出，讓兩岸觀眾深度感受“得樂（閩南話：去哪兒）過大年？廈門歡迎哩（閩南話：你）！”的熱情和活力。



朱鳳蓮說，今天是正月十五元宵節，“月滿City·Ai聚灣區”2025粵港澳台青年元宵晚會將於今天晚上播出，在大灣區奮鬥的粵港澳台青年一起體驗首個非遺版春節的灣區魅力,沉浸式感受梅州客家燒火龍、佛山醒獅、廣州西村窑、珠海鶴舞、南沙麒麟舞、粵劇等非遺文化魅力，展現粵港澳台青年傳承和發揚中華優秀傳統文化的熱情互動。廈門衛視今晚也將推出《歡喜就好——2025海峽兩岸元宵詩樂會》，以兩岸共同弘揚中華文化為主線，通過原創詩樂形式，讓中華優秀傳統文化“活起來”，讓閩南特色文化“潮起來”，生動展現閩台鄉音鄉情，彰顯兩岸一家親，共敘團圓情。泉州天後宮正在舉辦第19屆泉·澎“乞龜”祈福民俗文化活動，兩岸鄉親一起為重達5.88萬斤的“大米龜”點睛；泉台兩地媽祖宮廟也將齊聚泉州，舉辦蟳埔媽祖“天香巡境”民俗活動，共同為兩岸祈福。



