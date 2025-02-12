島內熱議《哪吒2》國台辦：希能盡快在台上映

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈根脈和歸屬。台灣民眾熱議《哪吒之魔童鬧海》等電影，充分說明兩岸同胞對中華文化有著共同的歷史記憶和深厚的情感共鳴。我們希望相關電影能夠盡快在台灣上映，讓更多台灣民眾直接感受中華文化的魅力，瞭解大陸電影文化產業發展的強大實力和強勁勢頭。



有記者提問：2025年大陸春節檔電影票房已突破100億元，創下歷史紀錄。影片《哪吒之魔童鬧海》口碑票房雙高，引發島內熱議，有台灣媒體人表示“這代表著文化實力和國力增強”“這是中國人自己的故事”，有網友留言“期待在台灣可以看到這些大陸電影”。對此有何評論？



朱鳳蓮：我昨天看數據，《哪吒之魔童鬧海》的票房已經突破了90億元。大家可以看到，今年春節期間上映的多部電影，從中華優秀傳統文化中汲取靈感，體現了深厚的中華民族文化內涵，展現出中華民族文化自信，掀起“中國風”熱潮。《封神第二部：戰火西岐》、《唐探1900》、《射雕英雄傳：俠之大者》已在海外多地同步上映，引起熱烈反響，《哪吒之魔童鬧海》從明天（2月13日）起也將陸續在全球多個國家和地區正式上映。



兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈根脈和歸屬。台灣民眾熱議《哪吒之魔童鬧海》等電影，充分說明兩岸同胞對中華文化有著共同的歷史記憶和深厚的情感共鳴。我們希望相關電影能夠盡快在台灣上映，讓更多台灣民眾直接感受中華文化的魅力，瞭解大陸電影文化產業發展的強大實力和強勁勢頭。我們也歡迎來大陸參訪交流的台灣同胞抽出時間在大陸看看電影，去打卡一些電影的取景地。



