國台辦介紹第二屆海峽兩岸農業交流大會情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上介紹，福建漳平正在籌辦第二屆海峽兩岸農業交流大會。目前，台灣農民農企報名踴躍，參與熱情很高，預計將有近500人參加交流大會，包括台灣縣鄉農會、青農協會、涉農商協會代表及大陸新農人及台農代表等。



朱鳳蓮表示，2月18日至21日，第二屆海峽兩岸農業交流大會將在福建漳平舉行。本屆農業交流大會以“‘農’情蜜意 ‘櫻’緣際會”為主題，內容形式多樣，設置開幕式及13項子活動，包括兩岸青年農民創意農產品交流集市、海峽兩岸（龍岩）青年花茶電商直播節、兩岸青農共植“同根林”、全國台創園與台農互動交流、兩岸小吃美食嘉年華、春來永福·兩岸青農大聯歡、海峽客家子弟祖地短視頻創作比賽等。兩岸青年農民將通過青年農民創業故事分享等方式深入交流、互學互鑒。



朱鳳蓮說，目前，台灣農民農企報名踴躍，參與熱情很高，預計將有近500人參加交流大會，包括台灣縣鄉農會、青農協會、涉農商協會代表及大陸新農人及台農代表等。活動期間，漳平台灣農民創業園千畝茶園中的十萬餘棵櫻花將進入盛花期，歡迎各位媒體記者前往採訪報導，共赴春天花茶之約。





