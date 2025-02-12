國台辦：台陸委會所謂“報告”抹黑大陸

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）台陸委會日前發布所謂“中國大陸情勢報告”。國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上表示，台陸委會的所謂“報告”歪曲事實、抹黑大陸，其目的就是欺騙誤導島內民眾、操弄“反中抗中”。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局操弄認知作戰、製造信息繭房的慣用伎倆，以及所包藏的恐嚇兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗的禍心。我們熱忱歡迎廣大台灣同胞來大陸實地參訪、眼見為實。只要來看過、體驗過，必定會為祖國大陸的巨大發展進步感到震撼和自豪，民進黨當局的謠言必將不攻自破、無所遁形。



有記者提問：台陸委會日前發布所謂“中國大陸情勢報告”，大肆歪曲抹黑大陸政治、經濟、社會等方面情況。對此有何評論？



朱鳳蓮：台陸委會的所謂“報告”歪曲事實、抹黑大陸，其目的就是欺騙誤導島內民眾、操弄“反中抗中”。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局操弄認知作戰、製造信息繭房的慣用伎倆，以及所包藏的恐嚇兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗的禍心。



大陸怎麼樣，不妨來看一看。我們熱忱歡迎廣大台灣同胞來大陸實地參訪、眼見為實。只要來看過、體驗過，必定會為祖國大陸的巨大發展進步感到震撼和自豪，民進黨當局的謠言必將不攻自破、無所遁形。



