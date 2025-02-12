汪致重赴台吊唁辜嚴倬雲被設限 國台辦回應

國台辦於2月12日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）海協會前會長汪道涵之子汪致重2月11日赴台吊唁辜嚴倬雲女士，民進黨當局提出諸多限制。國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂“善意”和“言論自由”都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。



有記者提問：據報導，海協會前會長汪道涵先生之子汪致重先生昨天（11日）赴台吊唁辜嚴倬雲女士，民進黨當局提出諸多限制，要求汪致重先生一行不能接受媒體採訪，不能有其他行程等。對此有何評論？



朱鳳蓮：在辜公亮文教基金會的協助下，海協會前會長汪道涵先生之子汪致重先生一行於2月11日赴台吊唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，台灣有關部門通過基金會要求汪先生一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。汪先生一行考慮到基金會的處境，上午抵達後即赴靈堂吊唁，傍晚匆匆返回大陸，在接受大陸媒體採訪時表達了對辜嚴倬雲女士的哀思和對兩岸交流的期許。民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂“善意”和“言論自由”都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。



辜嚴倬雲女士生前親歷了“汪辜會談”等兩岸關係發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流作出積極貢獻。以“汪辜會談”為開端，兩岸兩會受權在“九二共識”基礎上開展一系列對話協商，達成27項協議和諸多共識，給兩岸民眾特別是廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。我們期望廣大台灣同胞與我們一道，堅定堅持“九二共識”、反對“台獨”，在此基礎上推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。



