國台辦：兩岸旅遊症結在民進黨當局干擾阻撓

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）文化和旅遊部於春節前宣布恢復福建、上海居民赴台團隊游，但陸委會日前表示踩線團來台宜經觀光“小兩會”討論後再進行。國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上表示，兩岸旅遊問題的症結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊“小兩會”有無溝通，“小兩會”溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。民進黨當局出於謀“獨”對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。



有記者提問：文化和旅遊部於春節前宣布恢復福建、上海居民赴台團隊游，兩岸旅遊業界積極溝通對接，不過陸委會日前表示，踩線團來台宜經觀光“小兩會”討論後再進行。島內旅遊業者擔憂，陸客踩線團來台可能又遭卡關。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮：文化和旅遊部宣布恢復福建、上海居民赴台團隊游後，福建、上海旅遊業者組成的踩線團很快就向台灣有關方面提出赴台考察要求，表明我們在恢復大陸居民赴台旅遊上態度積極、言出必行，受到台灣旅遊業界和民眾的普遍歡迎。但民進黨當局的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水。



眾所周知，兩岸旅遊問題的症結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊“小兩會”有無溝通，“小兩會”溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。2020年初新冠疫情發生後，民進黨當局不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，還禁止島內旅行社經營台灣居民到大陸團隊游業務，就未通過“小兩會”與大陸方面溝通。2024年，大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，也未經“小兩會”溝通。但為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。我們不反對兩岸旅遊恢復後，“小兩會”就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借“小兩會”溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。



民進黨當局出於謀“獨”對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。







