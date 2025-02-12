台禁用深度求索？國台辦：用反智來“反中”

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月12日電（記者 海涵）民進黨當局日前稱公務機關和公立學校全面禁止使用大陸人工智能初創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI大模型。對此，國台辦發言人朱鳳蓮2月12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局“恐中”“反中”意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。這種用“反智”來“反中”的荒誕做法，已經遭到島內各界的反感和反對。



有記者提問：民進黨當局日前稱，基於資訊及通訊安全考量，公務機關和公立學校全面禁止使用大陸人工智能初創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI大模型。對此有何評論？



朱鳳蓮：大陸人工智能企業深度求索（DeepSeek）的AI大模型一經推出，即迅速占據100多個國家和地區移動應用下載量排行榜首位，廣受全球網民歡迎。我們歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的AI大模型，也積極支持兩岸企業在人工智能領域開展合作。



民進黨當局“恐中”“反中”意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。這種用“反智”來“反中”的荒誕做法，已經遭到島內各界的反感和反對。



