春節假期城市軌道交通“成績單”出爐

中評社北京2月12日電／據央視網報導，據“北京發布”公眾號消息，在今年春節假期中，城市軌道交通熱度較高，相關企業採取了多樣化的便民服務措施，服務市民遊客出行。



春節假期結束後，多地城市軌道交通企業紛紛曬出客流“成績單”，盤點公布的客運量數據發現，今年春節假期期間，城市軌道交通客運量排名前三的城市分別為廣州、上海、北京。



北京軌道交通全路網運客3400餘萬人次



北京軌道交通指揮中心公布的數據顯示，2025年春節假期期間（1月28日至2月4日），北京軌道交通全路網客運量達3423.49萬人次。



其中，北京地鐵公司所轄19條線路春節期間共運送乘客2624.2萬人次，日均328萬人次。共開行列車48431列，加開客運列車100列。前門、王府井、天安門東、雍和宮、什刹海站日均客流量超10萬人次，是人氣最高的車站。客流集中時段車站適時採取出入口臨時限流、單進單出等組織措施，相關線路根據客流情況適時加開臨客。



2月2日至4日，2號線、3號線等多條線路針對返程高峰延時運營。1號線八通線“時光列車”、2號線中軸主題專列上線運行，持續吸引乘客和市民前來打卡。



廣州地鐵累計運客超3800萬人次



廣州地鐵線網在春節假期累計客運量達3802.5萬人次，廣州有軌電車客運量為17.21萬人次，廣東城際的廣肇、廣惠、廣清和廣州東環城際累計發送旅客61.05萬人次。



數據顯示，除夕（1月28日）當天地鐵線網客運量為359.0萬人次，後續受各大景區推出新春文旅活動影響，客流穩步回升。8天假期，單條地鐵線累計客運量排名分別為三號線（含三號線北延線）653.4萬人次、二號線552.7萬人次、一號線442.3萬人次，年前新開通的十一號線達226.8萬人次。