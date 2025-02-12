亞冬會賽程過半，中國代表團獲27金

中評社北京2月12日電／據人民網報導，11日，哈爾濱亞冬會開幕後第四個比賽日，賽程過半。中國體育代表團選手在各個賽場奮勇爭先，不斷取得優異成績。



10日剛剛以21金創造中國代表團參加單屆亞冬會歷史最佳成績，11日又以27金23銀20銅共70枚獎牌刷新中國代表團參加單屆亞冬會獎牌紀錄，原紀錄是2007年長春亞冬會的61枚獎牌。國家體育總局宣傳司司長高超表示，本屆亞冬會，我國冰雪健兒充分展現了頑強拼搏、自強不息的品質，中華體育精神熠熠生輝。



中國速度滑冰隊在14個小項比賽中，贏得11枚金牌。由範可新、公俐、張楚桐、王欣然組成的中國短道速滑隊成功反超對手，贏得女子3000米接力金牌。中國隊選手熊詩芮與隊友張小楠包攬單板滑雪女子大跳台決賽前兩名。北京冬奧會冠軍徐夢桃在自由式滑雪女子空中技巧決賽中收穫個人亞冬會首枚金牌。



一批年輕運動員嶄露頭角。本屆亞冬會中國體育代表團170名運動員平均年齡23歲，年齡最小的為16歲。全部由00後組成的中國滑雪登山隊包攬男子、女子短距離項目前四名，代表團年齡最小的陳雪錚收穫自由式滑雪女子空中技巧銀牌。高超表示：“年輕選手的精彩表現，是北京冬奧會引領我國冰雪運動實現跨越式發展的重要體現。他們在國際舞台上展示了中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質，樹立起中國體育的良好形象。”



此外，2月10日至11日，“中華體育精神頌·哈爾濱亞冬會站”在哈爾濱冰雪大世界舉行，奧運冠軍張雨霏、韓聰、李雯雯、潘展樂講述追夢故事，鼓舞人心。