黎智英供認　助袁弓夷拍片求美制裁中國

中評社北京2月12日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第132日審訊。控方展示黎與現被通緝的袁弓夷於2020年5月的訊息，顯示黎同意袁透過《蘋果》作為平台播放向時任美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧喊話的影片，包括敦促美國在香港駐扎聯合國維和部隊、制裁中國和香港特區。



黎智英辯稱同意曾為影片提供平台，但聲稱不知道影片內容，被控方和法官多次質疑。控方再展示黎與袁彌明的訊息，踢爆黎曾看過影片並稱讚相關內容；黎在質問下支吾以對。\大公報記者 顧家愷



控方繼續就黎智英向《蘋果》所作編采指示提問，控方展示黎於2019年4月把自己發送予時任總編輯羅偉光的訊息轉發予時任動新聞總監張志偉，“偉光，單車遊行宣傳太無用！今天用push給他們宣傳，呼籲所有單車發燒友明天參與！謝謝。”張回復：“知道，收到。”控方指黎當時利用《蘋果》作平台，呼籲更多人於6月9日上街。黎同意當時叫員工想想如何激發更多人上街，但否認是作編采指示。控方再展示黎與陳沛敏同年6月15日的訊息。黎發訊息提到“不撤不散！”指這句可以用作標題，陳隨後回復“今日上街不撤不散”。黎又稱“繼續上街直到林鄭X街，我內心的標題。”控方指黎當時提出可考慮用作標題的主意，黎否認向陳提出標題。法官杜麗冰質疑黎曾就標題作出指示，黎稱當時只是“重復員工的標題，並非指示”。



借出工作室 《蘋果》平台播放



控方其後展示黎智英與現被通緝的袁弓夷於2020年5月28日的訊息，袁稱想“透過影片公開信向特朗普和蓬佩奧喊話，敦促他們在香港駐扎聯合國維和部隊，保護年輕人，在聯合國挑戰中國，並呼籲特朗普制裁中國和香港特區。”並在黎的工作室拍片。黎稱可以安排，袁在拍完片後感謝黎的幫忙。黎同意讓對方使用《蘋果》作平台播放影片，但辯稱不知道影片內容亦不會審查，只知袁欲向特朗普發公開信。杜麗冰質問黎“袁弓夷拍片呼籲特朗普不要插手中國事務？”黎稱知道袁不會這樣說。控方質疑黎知道影片內容，黎強調不知道、只知道對方支持運動。

