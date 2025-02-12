曾赴華留學的古巴退役飛行員齊聚慶元宵

中評社北京2月12日電／據新華社報導，哈瓦那消息：十餘名曾赴中國留學的古巴退役飛行員及其家人10日相聚在中國駐古巴大使館，共慶元宵佳節。他們重溫昔日求學時光，分享珍貴回憶，並寄語古中友誼薪火相傳。



20世紀60年代，這些古巴飛行員和技術人員曾在中國山西省臨汾市和遼寧省沈陽市學習。從1961年至1963年，共有117名戰鬥機和直升機飛行員以及106名地勤技術員在中國完成培訓。



聚會中，大家觀看了一段當年臨汾航校的錄像和中國空軍發展的影片。看到熟悉的畫面，這些老飛行員激動萬分，深情回憶在華學習的美好時光，感謝中國教官不僅教會了他們飛行技術，還培養他們謙虛謹慎、嚴守紀律、勤儉節約、堅韌不拔等傳統美德。



退役飛行員亨利·佩雷斯表示：“我們衷心感謝中國的培養。學成歸國後，我們執行了一系列重要任務。”



歲月流轉，這些昔日的年輕人如今已步入晚年，但他們一直關注著中國的發展，並高度評價新時代中國取得的偉大成就，表示願繼續為古中友誼貢獻力量。



中國駐古巴大使華昕出席活動並向退役飛行員們致以新春祝福。華昕表示，60多年前，古巴青年赴華學習飛行和飛機維護技術，成為古巴空軍中堅力量，為捍衛國家主權和安全作出重要貢獻。他們也是中古兩國特殊情誼的見證者和貢獻者。



