2024年全國十大自然災害名單發布

中評社北京2月12日電／據央視網報導，2024年，我國自然災害形勢複雜嚴峻，年初低溫雨雪冰凍天氣過程影響中東大部地區，入汛後南北方多地持續出現強降雨、局地極端性突出，秋台風嚴重影響華南華東地區，給部分地區造成嚴重損失。國家防災減災救災委員會有關成員單位綜合考慮自然災害造成的人員傷亡、直接經濟損失和災害影響等因素，確定2024年全國十大自然災害如下（按災害發生時間排序）：



一、1月22日雲南鎮雄山體滑坡災害



1月22日，雲南省昭通市鎮雄縣房塘鎮涼水村發生山體滑坡，造成1300餘人不同程度受災，死亡44人，倒塌房屋300餘間，直接經濟損失1.5億元。



二、2月份中東部地區低溫雨雪冰凍災害



2月份，我國中東大部地區出現兩輪大範圍低溫雨雪冰凍天氣過程，影響範圍和強度為2009年以來最強，同時與春運叠加，對道路保暢、電力保供和群眾生產生活等帶來嚴重影響，造成湖北、湖南、安徽、江西等10省630.7萬人不同程度受災，死亡12人，需緊急生活救助46.7萬人；倒塌房屋300餘間，損壞房屋2.7萬間；農作物受災面積734.6千公頃；直接經濟損失223.8億元。



三、4月中下旬至5月初廣東嚴重暴雨洪澇和地質災害



4月中下旬至5月初，受南下冷空氣和暖濕氣流共同影響，廣東出現持續強降雨和強對流天氣，韶關、肇慶、梅州等多地發生嚴重暴雨洪澇和地質災害，造成68.1萬人不同程度受災，死亡失蹤74人，緊急轉移安置10萬人；倒塌房屋500餘間，損壞房屋3300餘間；農作物受災面積69.9千公頃；直接經濟損失55.4億元。