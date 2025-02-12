中國春節檔電影海外掀熱潮

中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，今年春節，中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》登頂中國影史票房榜，魔童“哪吒”腳踏風火輪衝出國門。上周末，《哪吒2》舉行了北美首映式，並將於當地時間14日在北美院線全面上映。



儘管尚未正式上映，《哪吒2》已經在美國點燃了一波觀影熱潮。影片發行方透露，《哪吒2》預售火爆，上座率達90%以上，一票難求。



當地時間8日，《哪吒2》在美國洛杉磯的好萊塢TCL中國大劇院舉行北美首映禮，吸引中美兩國電影界人士和大批影迷參與。



觀眾 塞娜·約翰遜：我最喜歡主角哪吒，因為他從不放棄，他永遠積極向上，他志向遠大，勤奮努力，同時又詼諧搞笑。



觀眾 凱·約翰遜：我喜歡人物的服裝和電影里的配樂，我特別喜歡裡面的龍。



觀眾：太棒了，這麼美的電影，這是我看的第一部中國動畫電影，我真是太喜歡了，裡面的角色很可愛。



《哪吒2》的宣傳片還登陸了紐約時報廣場大屏幕。在紐約多個繁忙的地鐵站內，《哪吒2》的海報亮相電子屏幕。



“哪吒”成為中國文化出海的實力宣言，讓業內人士贊不絕口。



亞洲國際電影節主席喬治·尚喬姆：我從《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）就開始關注這個系列的電影，我喜歡《哪吒2》，我覺得挺有意思。我對動畫電影不是很在行，但是這些動畫人物確實太棒了。