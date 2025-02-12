浸會大學副教授：造地不能停　賣地應持續

中評社北京2月12日電／據大公報報導，近年樓市下行，拖累發展商投地氣氛及政府賣地收入，政府上個財政年度賣地收益跌至196億元，位列政府五大主要收入末位，本年度賣地收入亦預料遠遜預期。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才昨日接受《大公報》訪問時指出，本港房地產受外圍環境影響大，賣地收入料未來一、兩年仍處於低位，但強調持續造地工作不能停，亦不應長時間停止賣地。



麥萃才指出，本港目前的財政赤字與經濟周期下行有關，經濟周期往往是長期的，故賣地收入減少亦不能只看近幾年的數字。他相信，隨著人口增加，加上家庭小型化，住宅需求增加，土地供應需求會持續，但受外圍環境影響，房地產業料未來一、兩年仍處低位，“從1998年至2003年的經驗告訴我們，即使經濟下行，亦不能停止造地、停止賣地，因為之後可能導致樓價大幅攀升，未必是好事。”



對於有建議縮短髮展時間及減少賣地限制，包括取消私人發展項目興建不同社福設施要求等，麥萃才認同，應縮短髮展時間；至於減少賣地限制，從發展商角度，限制越少越好，但要求部分私人發展項目興建社福設施，是考慮到部分社區欠缺相關配套，但區內未有足夠的土地可劃出作獨立發展，故要求發展商建屋時一並提供，即使政府希望增加發展商投地誘因，但調整時亦須考慮社區需求。