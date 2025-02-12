深耕東盟中東市場　為企業出海打基礎

中評社北京2月12日電／據大公報報導，共建“一帶一路”倡議剛過去的“金色十年”，見證了香港與沿線國家貿易、投資都上升超過五成。“香港是‘一帶一路’的積極參與者，貢獻者，實踐者，一直擔任著‘超級聯絡人’和‘超級增值人’的角色。”新年伊始，“一帶一路”專員何力治接受《大公報》獨家專訪，暢談新一年重點工作方向。



何力治指出，“一帶一路”倡議提出至今取得非凡成果。特區政府下一步將積極拓展“一帶一路”市場，深耕東盟及中東，更精準地發揮好香港角色、香港作用，以軟實力聯通“一帶一路”國家和地區，及早為未來的經濟發展機遇及合作空間打下基礎。除了本周五即將舉行的“一帶一路跨專業論壇”，第十屆“一帶一路高峰論壇”亦將在今年舉行，香港必將在“一帶一路”下一個“金色十年”，貢獻更多香港力量。＼大公報記者 義昊



何力治向大公報記者介紹，自“一帶一路”倡議提出以來，香港與沿線國家貿易上升了60%，2023年貿易總額2500億美元；香港投資至“一帶一路”沿線國家的總值超過1000億美元，較2013年增加近五成；而目前共有9000間海外企業在香港設立辦公室或企業總部，其中來自“一帶一路”沿線的超過1200間。



安排兩地企業考察新市場



去年5月，何力治參與國家商務部台港澳司司長樊世傑率領的內地與香港經貿代表團訪問匈牙利及哈薩克斯坦，並於回程取道新疆，考察當地參與“一帶一路”建設走出去的企業。何力治表示，考察團吸引了逾70個香港及內地企業參加，並簽署10份合作備忘錄。考察過程中，有香港及內地企業想在當地扎根，亦有當地企業希望來香港尋求機會。他說，香港一頭牽著中國內地，另一頭則牽著“一帶一路”共建國家，所具備的國際網絡、金融貿易平台、與國際接軌的綜合專業服務等傳統優勢。因此，在參與“一帶一路”過程中，香港的市場策略必須精準，具針對性，發揮好“超級增值人”的角色。

