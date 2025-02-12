中評社北京2月12日電／網評：特朗普加征鋼鋁關稅的軍事邏輯



來源：大公網 作者：周德武



2月10日，特朗普簽署總統行政令，宣布對所有出口到美國的鋼鋁產品加征25%的關稅，生效日期為3月12日。特朗普強調，這項舉措是“讓美國再次富裕起來的開始”。



與第一任期相比，特朗普第二任期的貿易戰範圍顯然大得多。2018年與中國開打貿易戰時，只涉及3000多億美元商品，而這次擬對加拿大、墨西哥以及對中國全面加征關稅，其商品價值則超過1.3萬億美元，這還不包括歐盟與其他地區可能被納入加征範疇的商品。



特朗普掀起的關稅大戰，激起全世界公憤，直接衝擊現有的全球貿易格局和體制。但特朗普為什麼還一意孤行呢？美國財政部部長貝森特1月16日在提名確認聽證會上表示，“應從三個視角理解美國關稅：一是糾正不公平貿易；二是增加關稅收入；三是用於國內政策談判，包括芬太尼和非法移民問題。”前不久特朗普宣布的擬對加拿大、墨西哥徵收25%的關稅，則屬於美國國內政策的延伸，無疑是一種“懲罰性關稅”，旨在把墨西哥和加拿大打擊毒品和非法移民的成果與關稅掛起？來。



至於關稅給美國帶來的財政收入，則是立竿見影的，至少能讓美國政府的財政收入增加數千億美元。在美國財政收入中，個人所得稅占財政收入的比重高達49%，關稅收入占比僅為2%，但特朗普又想給富人和企業減稅，對外加征關稅則成了擴大替代性收入的不多選項之一。據粗略計算，如果特朗普維持對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加征額外的10%關稅，就能迅速給美國帶來1100億美元的關稅收入。

