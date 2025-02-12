中評社北京2月12日電／網評：美國發動貿易戰是“七傷拳”



來源：大公網 作者：梁美芬



自特朗普上任以來，美國對其周邊國家，以及中國內地、香港發動的貿易戰，不僅加劇了全球經濟的不確定性，更暴露了美國單邊主義的短板。這場貿易戰猶如“七傷拳”，在試圖打擊對手的同時，也讓美國自身傷痕累累，更與全球貿易自由化的趨勢背道而馳。



面對美國的貿易戰挑釁，中國以靜制動，表現出定力與智慧。在美國對華加征關稅的問題上，中國作出了精準而必要的反制措施，包括：對80類原產於美國的進口商品加征關稅，包括煤炭、液化天然氣等8類商品加征15%關稅，原油、大排量汽車等72類商品加征10%關稅。此外，中方還將兩家美企列入不可靠實體清單，對鎢、碲等關鍵物項實施出口管制，並在世貿組織對美國提出起訴，同時對谷歌發起反壟斷調查。西方媒體也認為中方的反擊相對克制，為未來談判留有餘地。



中國深知，貿易戰沒有贏家，單邊主義和保護主義只會破壞全球供應鏈，阻礙經濟﻿復甦。因此，中國在堅持自身利益的前提下，仍積極推動多邊貿易體系，反對美國試圖通過強權政治重返“弱肉強食”的原始時代，以大壓小威逼其他國家就範，這種逆全球化的行為不僅遭到國際社會的普遍反對，亦為全球經濟﻿復甦帶來負速度。



值得注意的是，美國今次發動的貿易戰，首次列明所有由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加征關稅。這種做法不僅違反了國際貿易規則，更無視了香港根據基本法第116條及世界貿易組織（WTO）肯定香港作為單獨關稅地區的地位。香港自回歸以來，一直根據基本法享有高度自治權，包括獨立關稅區的地位，這是國際社會廣泛認可的事實。美國此舉不僅是對香港“一國兩制”粗暴干涉，更是對國際貿易體系的嚴重破壞。

