中評社北京2月12日電／網評：“一國兩制”實踐進入新階段意義重大



來源：大公報 作者：韓大元



習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮上的重要講話中指出，“當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，‘一國兩制’實踐也進入了新階段”。“一國兩制”實踐進入新階段，是習近平主席對“一國兩制”的歷史方位與時代意義作出的重要論斷，在“一國兩制”發展史上具有重大理論意義。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代“一國兩制”實踐的重要使命。



“一國兩制”實踐進入新階段的時代背景



全面理解“一國兩制”實踐進入新階段的重大理論意義，首先要思考提出這一重要論斷的時代背景。



“一國兩制”從偉大構想到成功實踐，在不同發展階段都有其不同的實踐命題。早在20世紀50年代，中國共產黨人在考慮解決台灣、香港問題時，力求突破西方傳統治理理論和治理模式，努力消解不同制度之間的張力，以和平方式解決歷史遺留問題。1978年改革開放後，鄧小平將“國家統一”列為20世紀需要完成的三大任務之一，系統地闡述了國家統一與“一國兩制”方針理念。1984年6月22日，鄧小平會見香港工商業界訪京團時系統地闡述“一國兩制”的核心要義，即“實行‘一個國家，兩種制度’，具體說，就是在中華人民共和國內，十億人口的大陸實行社會主義制度，香港、台灣實行資本主義制度”。在“一國兩制”方針指引下，1997年、1999年香港和澳門先後回歸祖國，並取得了舉世矚目的成就。習近平主席的重要講話是對“一國兩制”在港澳成功實踐經驗的科學總結，進一步豐富了“一國兩制”理論體系，為“一國兩制”發展提供了科學指南。

