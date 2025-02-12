中評社北京2月12日電／網評：爭奪哪吒故里不如淬煉“三昧真火”



來源：工人日報 作者：樊樹林



據2月7日極目新聞報導，隨著影片《哪吒之魔童鬧海》登頂中國電影票房總榜，哪吒這個經典IP再度爆紅，“搶吒兒”大戰也拉開序幕，多地自稱哪吒故里。



蛇年春節，《哪吒之魔童鬧海》以其獨特的魅力脫穎而出，續寫了“哪吒”這一經典IP的傳奇。作為文化傳播媒介的影視作品，在通過視覺和情感的雙重衝擊吸引著觀眾的同時，也在潛移默化中塑造著他們對故事中特定地點、文化和風情的認知與向往。從這個角度看，哪吒經典IP再度爆紅之後，各地“搶吒兒”大戰“硝煙彌漫”也在情理之中，地方文旅部門希望圍繞哪吒經典IP進行旅遊營銷推廣，以文塑旅、以旅彰文，激活地方文旅產業的“一池春水”。此前，一些熱播影視帶火一座城就是成功的案例。



但需要注意的是，影視作品的熱度終會過去，短期的流量湧入，難以維繫文旅產業的長期繁榮。因而，與其爭奪“哪吒故里”，不如放長眼光、打開思路，以系統化思維進行全局性謀劃，深度挖掘地方的特色文化資源，淬煉文旅融合的“三昧真火”。



一段時間以來，“文化游”“非遺游”持續火熱，這對很多城市都是一種利好。各地文旅部門不妨對區域內的文化資源進行優化整合，並在此基礎上為遊客規劃旅遊線路，推出豐富多彩的文旅融合活動和文創產品，拉近傳統文化與現代生活之間的距離。例如，近期迎來潑天流量的汕頭、泉州等城市，以簪花、英歌舞等民俗活動為切入點，讓海內外遊客沉浸式體驗非遺文化的魅力，進而對城市的景色與歷史產生進一步探索的興趣。



在推進文旅融合的過程中，需要不斷創新表達方式。依托人工智能、虛擬現實等技術手段，打造數字文旅新業態，正在成為旅遊業態創新的重要方向。因此，各地應當順應這股潮流，在“以數賦能”方面深耕細作，比如打造智慧博物館、推出AR沉浸式體驗項目等。

