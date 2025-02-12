中評社北京2月12日電／網評：將“職業閉店人”關進法治“籠子”



來源：工人日報 作者：張西流



2月10日起實施的《公司登記管理實施辦法》明確，對明顯濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，惡意轉移財產、逃避債務和行政處罰等情形，限制辦理相關公司登記或者備案。北京岳成律師事務所律師岳屾山表示，新規有效限制了職業閉店人的違法行為。（見2月10日央視新聞客戶端）



近年來，“職業閉店人”參與預付式經營企業閉店逃債的案例屢屢出現，引發公眾關注。這些閉店人通常在企業面臨經營困境時登場，通過變更法定代表人、策劃閉店等手段，使企業原經營者成功脫身，將債務留給新的“背債”者，而消費者則成為最終的受害者。這種行為不僅違背了商業道德，更觸犯了法律底線。



對於如此惡劣的行徑，法律絕不會姑息，相關法律法規正在不斷完善。2024年10月，北京通報打擊“職業閉店人”全國首案，為相關案件的辦理提供了參考。日前實施的《公司登記管理實施辦法》，對於“逃避債務”“虛假登記”等相關問題做出了規定，有利於規制職業閉店人的違法行為，進一步維護交易安全、保護消費者合法權益。



當下，預付式消費模式在為商家和消費者帶來便利的同時，也存在著一些隱患。除了嚴厲打擊“職業閉店人”行為，我們還應從源頭上管控預付式消費的風險。例如，建立經營風險預警系統，對經營異常的企業及時介入，避免消費者蒙受損失。再如，建立預付資金的第三方監管機制，確保資金用於實際經營。在這方面，上海長寧公證處近期探索了“公證提存”方式，即資金由公證機構監管，在商家提供約定服務後，以月結的方式劃付。