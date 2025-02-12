中評社北京2月12日電／網評：“特朗普2.0”仍贏不了對華貿易戰



來源：中國網 作者：王文



在美國總統特朗普宣布要向進口自加拿大、中國的商品分別加征25%、10%關稅後的第三天，加拿大便選擇屈服，配合特朗普的要求，換得美國暫緩一個月執行的協議。



相比之下，中國很快推出四招反制措施：第一，對美國煤炭、液化天然氣加征15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加征10%關稅；第二，實施對鎢、碲等多種稀土的出口管制；第三，將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單；第四，對穀歌進行反壟斷調查。



中國沒有向美國的關稅大棒屈服，反而推出更嚴厲、更精準、更多樣的反制措施。根本原因是，經過7年的貿易戰，中國變得更自信、更堅韌。



自2018年特朗普在第一任期向中國發動貿易戰以來，中國對美出口商品長期保持著19%左右的關稅。從7年多的貿易戰效果看，特朗普第一任期顯然未達到目標。相較於2018年，2024年中國貿易總額增長44%，中美貿易總額增長8%，中國對美貿易順差總額也增長13%。貿易戰非但沒有讓中美貿易“脫鈎”，反而讓中國的順差額更大了。另一個有趣的數據是，中美貿易額佔中國貿易總額的比例從2018年的14%降至2024年的11%，美國對中國經貿的重要性在下降。



更重要的是，美國對中國的科技封鎖，推動了中國的自主創新。2024年，中國芯片自主率已達30%，比2018年增長了一倍。華為公司的芯片自主率更是達到100%。華為營業額已回升，並超過2018年。此外，中國還湧現出更多新的高科技公司，比如TikTok、DeepSeek等。



如今的中國更強大，特朗普的關稅恐嚇，只能嚇倒加拿大、墨西哥，或者歐洲，但不能嚇倒已有7年成功經驗的中國。

