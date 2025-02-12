中評社北京2月12日電／網評：共享AI機遇，共克AI挑戰



來源：中國網 作者：盤和林



2月10日至11日，來自全球100多個國家的領導人及科技巨頭代表相聚巴黎人工智能（AI）行動峰會。這場峰會是全球科技界的盛事，映射出國家間的合作與競爭。此次峰會的關鍵議題是，在保持創新活力的同時，如何確保AI技術能夠在全球範圍內公平、負責任地發展，特別是幫助發展中國家。



人工智能正以前所未有的速度推動著全球生產力變革。本次峰會議題不僅涉及技術層面，還著重探討如何通過開放與共享，使全球不同國家和地區都能從AI發展中受益。尤其對發展中國家而言，AI帶來了跨越發展鴻溝的可能。



正如DeepSeek等公司所展示的，AI技術的發展並非科技巨頭的“專利”，新興公司也能取得突破性成就。國際社會應鼓勵技術共享與合作，特別是支持發展中國家在AI技術的研發和應用方面提升能力。通過國際合作與開放的技術平台，全球可共享技術進步的成果，避免技術鴻溝進一步加劇。



AI技術已廣泛用於製造業、農業、醫療、交通等領域，極大提升了生產效率，降低成本，並推動全球產業結構優化。在製造業方面，AI可以通過智能化生產系統，優化生產流程和庫存管理，減少浪費並提高產品質量。AI對醫療行業的影響尤為顯著——深度學習算法使AI在疾病診斷、藥物研發、個性化治療等方面展現出強大能力。AI的廣泛應用為全球生產力提升提供了動力，在應對人口老齡化和勞動力短缺等全球性問題時，AI有潛力成為重要解決方案。



然而，人工智能技術的迅猛發展並非沒有代價，特別是在法律和倫理層面，AI技術的廣泛應用正給全球帶來前所未有的挑戰。在本次峰會上，除了AI技術的市場潛力，更多的討論集中在如何管理這項強大技術帶來的潛在風險上。

