向南喬治亞島漂去的巨型冰山部分斷裂

中評社北京2月12日電／據新華社報導，已在南大洋漂浮近40年的一座巨型冰山正緩慢北上，向擁有眾多企鵝等野生動物的南喬治亞島漂去。外媒日前援引英國南極考察處專家的話說，冰山的一部分已斷裂分開，現在很難判斷冰山狀況會如何發展。



據法新社等媒體報導，這座被命名為A23a的巨型冰山目前面積超過3000平方公里，重近1萬億噸。它1986年從南極菲爾希納冰架上分離出來，但被卡在海床上，在威德爾海停留了多年。由於冰層融化等原因，該冰山2020年前後開始向北移動。



英國南極考察處的安德魯·邁耶爾什說，這座冰山上到處都是深深的裂縫，最近剛有一部分斷裂並分開。據介紹，斷裂下來的小冰山面積約為80平方公里，儘管其面積較大，但相對A23a來說僅是一小部分。



近期觀測顯示，冰山A23a正向南大西洋上的南喬治亞島漂去，距離還有200多公里。南喬治亞島被稱作“野生動物樂園”，栖息著大量企鵝和海豹等動物。如果該冰山與南喬治亞島發生碰撞，可能會改變島上的生態環境，影響許多動物獲取食物的通道，甚至可能威脅一些動物生存。



邁耶爾什說，冰山A23a的漂移方向不大可能因此次斷裂而改變。過去有些巨型冰山一旦開始失去較大的部分，會在幾周內分崩離析，但現在很難判斷冰山A23a的狀況會如何發展。如果它進一步斷裂，“對野生動物的威脅會小得多”，因為動物更容易在小塊冰山之間穿梭覓食。