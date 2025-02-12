微生物研究在太空舞台綻放異彩

中評社北京2月12日電／據科技日報報導，在太空環境中，微生物並非“稀客”。此前在國際空間站上，微生物主要作為研究對象，甚至被視為污染物。然而，隨著科學家將探索的目光投向國際空間站之外更遼闊無垠的太空，微生物有望在全新的大舞台上綻放異彩。



英國《自然》網站近期報導稱，微生物將在太空生物采礦（尤其是稀土元素的開採）、為宇航員生產食品和藥品、構建太空栖息地等諸多領域大顯身手。



“生物制藥”前景可期



科學家認為，微生物將在太空探索領域發揮巨大作用：它們不僅能生產宇航員呼吸所需的氧氣，還能製造保障宇航員健康的藥品，甚至在太空中淨化水源，為宇航員提供安全飲水。



美國國家航空航天局（NASA）艾姆斯研究中心羅斯柴爾德團隊正致力於研究土壤細菌——枯草芽孢杆菌。這種細菌能形成持久孢子，具有極強的耐寒能力，已被證實能在太空旅行的極端環境中生存下來。研究人員計劃改造這種細菌，使其能清除火星水源中天然存在的高氯酸鹽有毒化合物，從而為未來執行火星探測任務的宇航員提供安全的飲用水。



研究人員還希望，利用這種細菌來生產藥物。在執行長達3年的火星任務期間，宇航員可能需要準備多種藥物，如治療太陽輻射對骨骼損傷的藥物等。如果能讓微生物在太空中茁壯生長，宇航員就能用它們按需製造藥物，這也為太空生物制藥奠定了基礎。



美國加州大學伯克利分校生物工程師改造了一種螺旋藻——鈍頂節螺藻，來合成止痛藥撲熱息痛（對乙醯氨基酚）。只需添加兩個基因，一個來自細菌，一個來自蘑菇，就能讓這種藍藻將氨基酸酪氨酸轉化為撲熱息痛。此外，藍藻還可利用陽光和火星大氣中的二氧化碳進行光合作用，為宇航員製造所需的氧氣。