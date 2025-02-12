中消協發布《春節消費維權輿情分析報告》

中評社北京2月12日電／據科技日報報導，中國消費者協會（以下簡稱“中消協”）11日發布《2025年春節消費維權輿情分析報告》（以下簡稱《報告》），針對今年不斷衍生出新的消費增長點，中消協建議，緊抓AI發展契機，加速推進智能應用。建立智能化監管體系，從而實現對資源的有效調配，以及對異常波動的及時追溯快速響應。



《報告》顯示，今年春節，出游、消費、票房等多項數據再上新台階。在以年夜飯為代表的春節餐飲消費之外，旅遊、出行、觀影不斷衍生出新的消費增長點。消費場景愈發多元，消費需求擴量提質為新消費業態盛行帶來更多挑戰。



同時，在繁榮景象下，需關注價格虛高、服務縮水，以及供需失衡或引發信任危機等問題。此外，服務標準模糊、硬件縮水侵害隱性權益等問題出現，如小城影院為逐利在過道加凳子、讓觀眾坐台階等；新型“騙局”擾亂消費市場問題也有所發生，如春節期間，電商平台虛假發貨、優惠政策隱蔽條款、騙取補貼等亂象讓消費者“鬧心”。



對此，中消協建議，各地市場監管部門應著力構建“未訴先辦”“防患未然”的工作機制，切實提高監管的前瞻性和主動性。如對餐飲、景區等進行動態價格監測，對異常波動實現及時追溯快速響應；同公安、交通等部門實現智能聯動、數據共通，及早發現遊客高峰、景區擁堵、運力缺乏等征兆，進行有效疏導和資源調配。



《報告》提出，監管層面，各地相關部門發布消費提示時，可通過自媒體政務平台發布“消費風險地圖”，實時更新景區人流、餐飲投訴熱點區域等信息，引導消費者，並起到警示作用。行業層面，相關行業組織應持續推動行業自律升級，敦促各行業企業明示節假日服務降級風險、價格漲幅上限等；通過短視頻、小課堂等方式，對一些隱性條款、消費套路進行公開，實現行業自我淨化。商家等經營主體則應堅守誠信經營底線，切實做好價格公示，確保消費者對價格波動知情，減少矛盾糾紛。