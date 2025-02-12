華南發現約7000萬年前賴氏龍類恐龍化石

圖為四會賴氏龍類恐龍化石標本的復原圖。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京2月12日電／據新華社報導，中外科研團隊日前宣稱，此前在廣東省四會市太平崗地區地層中發現的恐龍化石，屬於距今約7000萬年的賴氏龍類恐龍。據悉，這是賴氏龍類恐龍化石在華南地區的首次發現，也是截至目前其在東亞地區最南端的記錄。相關研究成果近期發表於國際古生物學學術期刊《歷史生物學》。



鴨嘴龍類恐龍因長著如鴨子一樣的扁平嘴巴而得名，具有強大的咀嚼能力，是繁盛於白堊紀的植食性恐龍族群，賴氏龍亞科是其優勢類群之一。賴氏龍類恐龍通常具有奇異的“頭飾”，是由拉長的中空鼻骨組成。科學家判斷，這種“頭飾”可能會發出類似小號等樂器的聲音，用於成員間的交流。



來自中國地質大學（北京）、加拿大自然博物館、四會市博物館等中外專家組成的科研團隊對廣東四會發現的賴氏龍類恐龍化石研究時發現，化石呈現典型的鴨嘴龍類特徵。成果論文第一作者、中國地質大學（北京）課題組博士生王董浩介紹，該標本椎體未完全愈合，處於亞成年階段，估計其全長約8米，成年後可能超過10米。



科研團隊專家、中國地質大學（北京）副教授邢立達說，此次發現的四會賴氏龍類恐龍化石與北美地區所發現的賴氏龍族親緣關係接近，這可能表明該類群在白堊紀晚期從北美經白令海峽遷徙至亞洲。“這是賴氏龍類恐龍在華南地區的首次發現，也是晚白堊世北美恐龍擴散至中國南方地區的重要證據。”邢立達認為，該化石標本不僅對於生物古地理研究具有重要意義，也是研究白堊紀末期大滅絕前不同地區生態情況的寶貴材料。



