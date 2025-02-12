聚焦“五篇大文章”　資本市場改革持續深化

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，近年來，改革成為我國資本市場發展的熱詞。持續推動新“國九條”和資本市場“1＋N”政策體系落地見效，堅持市場化、法治化方向，加快推進新一輪資本市場改革開放，成為過去一段時間的重點。



步入2025年，證監會在日前發布實施的《關於資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）中，對於進一步全面深化資本市場改革進行了再部署，對完善健全多層次資本市場體系作出多方面安排。包括：促進私募股權創投基金“募投管退”良性循環，推進基金退出“反向掛鈎”政策優化和實物分配股票試點，研究完善基金份額轉讓機制，發展私募股權二級市場基金（S基金）；深入推進北交所、新三板普惠金融試點，健全區域性股權市場“專精特新”專板綜合服務；推動科技創新公司債券高質量發展，探索知識產權資產證券化業務，發展綠色債券、綠色資產支持證券、鄉村振興債券，等等。



證監會新聞發言人周小舟在答記者問時表示，《實施意見》是資本市場“1＋N”政策體系的重要組成部分，也是資本市場進一步全面深化改革的重要舉措。《實施意見》堅持用改革的思維和方法，聚焦“五篇大文章”重點難點問題，結合落實深化資本市場投融資綜合改革等部署要求，研究提出更有針對性、更可操作的政策舉措。



“深化資本市場改革保障措施落地，需要切實開展投資端改革，推動養老金、保險資金擴大投資範圍，完善長周期考核機制，降低公募基金費率，提升中小投資者參與度。”南開大學金融發展研究院院長田利輝向記者表示，要更好建設多層次資本市場，優化各板塊定位（如北交所聚焦“專精特新”），發展私募股權二級市場（S基金），暢通科技企業“募投管退”全鏈條。



田利輝認為，2025年資本市場改革重點，一是市場結構優化，解決部分板塊流動性不足、定價功能弱的問題；二是強化信息披露和退市制度，打擊財務造假，同時普及金融知識，引導理性投資；三是在開放中完善跨境監管協作，防範外部衝擊，同時吸引境外資金參與“五篇大文章”領域的投資。



對於資本市場改革措施的落地，川財證券首席經濟學家陳靂向記者表示，一是繼續推動中長期資金的入市，制定具體的實施細則和操作流程，提振市場整體信心；二是推動上市公司併購重組，企業併購可以對上下游企業的資源進行整合，實現資源優化配置，最終能夠形成規模效應，但要嚴把注入資產質量關，防止低效資產注入上市公司；三是從上市公司自身出發，強化上市公司監督，提高信息披露效率，同時對於科技創新企業，擬定研發指標，對於成熟類型的企業，制定更詳細的分紅指標。