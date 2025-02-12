盡顯科技範　亞冬會能源保供“熱力”十足

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，“冰雪同夢，亞洲同心”。當前，第九屆亞洲冬季運動會（以下簡稱第九屆亞冬會）正在黑龍江省哈爾濱市火熱展開，奏響了一曲冰與雪的樂章。在這背後，同樣有著“熱氣騰騰”的能源守護。



黑龍江省發改委此前召開的第九屆亞冬會電力保障工作會議提出，要落實落細各級保電方案，確保保電人員全面掌握工作全流程；推動亞冬會場館綠電交易，為亞冬會提供綠色清潔高效電力保障；進一步加強政府、電廠、電網、用戶等各方配合，優化亞冬會期間電網、機組運行方式，形成高效運轉的保電體系。



走進第九屆亞冬會電力保障總指揮部，哈爾濱國際會展體育中心實景3D效果躍然屏上。隨著工作人員的操作，大屏切換到場館內部，各類供用電設備狀態、輸配電線路走向等信息一目了然。



“為確保亞冬會保電期間綜合指揮高效可靠運轉，我們建設了數字化保電指揮平台深度融合業務數據，接入14餘套電網業務系統，實時監控涉及亞冬會供電的52座變電站、158條輸電線路和435座配電站房等設施的電力數據，為賽事期間的安全保障、應急指揮、信息展示送去源源動能。”國網黑龍江電力相關部門負責人表示。



據介紹，為確保第九屆亞冬會安全穩定供電，變電無人機智巡雲巢、機器人、長航時無人機、激光炮、地線修補機器人、除冰裝置等“黑科技”上崗，保障電網安全平穩運行。



“噠噠噠……噠噠噠……”在第九屆亞冬會保電地下電纜隧道中，電力巡檢機器狗正在對電纜通道展開全方位巡檢。



“相比人工，機器狗更靈活、可攜帶更多儀器，巡檢質效顯著提高，讓賽事保供更安心。”國網哈爾濱供電公司電纜運檢中心主任賈成洋說，計算機生成的具體線路存入機器狗自身的三維繫統後，機器狗可沿著指示線，攜帶氣體含量檢測儀、高清可視攝像頭、紅外測溫儀等設備開展每日巡線工作，作業效率較人工巡檢提升了三至四倍。



在做好電力供應的同時，能源行業以科技之力加大油氣保供力度。