“冰雪＋”新業態讓更多人“喜冰樂雪”

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，“各位乘客，開往漠河的‘雪國列車’即將發車，請您坐穩扶好……”十八點二十分，哈爾濱火車站內游人如織，從這裡出發的K7041次“最北定制版”列車準時啟程。



走進列車，喜慶的“大紅布綠花朵”樣式的東北炕頭被搬上了火車臥鋪。“當初是被這趟列車沿途的‘冰雪畫廊’美景所吸引，沒想到火車內布置的細節也都充滿濃厚的東北氣息。”列車上的遊客李阿姨說，車廂裡有“東北熱炕頭”“喜迎豐收年”等主題場景，別有趣味。



中國旅遊研究院發布的《中國冰雪旅遊發展報告（2025）》顯示，2023—2024冰雪季我國冰雪休閑旅遊人數達4.3億人次，冰雪休閑旅遊收入達5247億元。預計2024—2025冰雪季我國冰雪休閑旅遊人數有望達5.2億人次，冰雪休閑旅遊收入有望超過6300億元。



“高度融合化的‘冰雪＋’模式是當前冰雪經濟形態的顯著特徵。”中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄在接受人民網記者採訪時表示，“冰雪＋”可以理解為冰雪產業與其他相關產業融合發展的形象說法，這種融合式創新對於冰雪經濟的發展具有重要意義。



在王裕雄看來，在需求端，冰雪產業有效融合可以更好地滿足消費者需求，產生讓遠距離消費者前來消費的“吸引力”；在供給側，“冰雪＋”不同產業可以通過融合實現優勢互補，產生“化學反應”，因此融合後的業態往往具有更強的盈利能力。



近年來，各地冰雪旅遊產業深耕“冰雪＋”模式，“冰雪＋民俗”“冰雪＋體育”“冰雪＋文化”等新業態層出不窮，吸引了更多老百姓“喜冰樂雪”。



“之前我每年來吉林滑雪場，孩子都不願跟來，雪場周圍確實沒有適合他玩的地方。今年一家人來體驗了不少像雪地車、漂流這樣的家庭項目，還有溫泉、民俗文化展覽、無人機表演等等好多有意思的活動。我們家小孩一直說下個雪季還要來。”南方雪友王先生興奮地對記者說，全家人現在對冰雪游都很有興趣。