物流穩中有進助推經濟“加速跑”

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，2024年12月30日，寧波舟山港—德國威廉港首條直達航線正式開通運營，這是目前寧波舟山港至歐洲最快的直達航線，可大幅減少我國長三角地區與西北歐之間的海上運輸時長，將原有的45天航程縮短至26天，為區域經濟發展搭建起更加高效便捷的物流通道。



物流成本貫穿於生產、流通、消費等各個環節，是經濟運行效率的關鍵影響因素。降低全社會物流成本對中國經濟發展有著極為重要的意義。2024年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發了《有效降低全社會物流成本行動方案》，在國家發展改革委等相關部門政策引導和協調推動下，有效降低全社會物流成本行動扎實推進，物流運行環境不斷改善，物流與產業加速融合創新，市場規模優勢繼續鞏固，社會物流運行效率穩步提升，全年物流運行呈現積極變化。



記者從中國物流與採購聯合會獲悉，2024年全國社會物流總額360.6萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速比上年提高0.6個百分點。2024年社會物流總費用19.0萬億元，同比增長4.1%。2024年物流業總收入13.8萬億元，同比增長4.9%，增速比上年提高1個百分點。



中國物流與採購聯合會相關負責人表示，2024年，物流運行總體平穩、穩中有進，物流需求有所回暖。在政策拉動、需求多樣等因素影響下，新舊動能叠加、交替回升態勢更趨明顯，物流需求增長方式從粗放式向高品質加快轉型。



“2024年我國物流市場規模保持平穩增長，為經濟平穩增長提供重要保障。2024年，我國物流業總收入13.8萬億元，同比增長4.9%。”該負責人表示，從物流與經濟數據對比來看，物流實物量增速持續高於經濟增長、物流活躍性良好，全年各季度社會物流總額增速均維持5%以上，均高於同期GDP增長；全年景氣指數均值為51.7%，呈“前穩後升”格局，與貨運量運行態勢同步。



近年來，我國現代物流政策支撐體系不斷完善，現代物流體系建設取得顯著進展，為經濟高質量發展注入強勁動力。黨的二十屆三中全會在完善流通體制、降低全社會物流成本等方面提出明確要求，為現代物流發展指明方向。多部門協同發力，宏觀政策與物流專項政策緊密配合，一系列減稅降費、降低成本、助企紓困舉措陸續落地見效，有效提振物流需求，進一步優化物流營商環境。



物流基礎設施升級完善。交通物流網絡體系日趨完善，2024年完成物流相關固定資產投資約3.8萬億元。鐵路運輸業投資增長13.5%，營業里程超過16萬公里，鐵路物流相關建設項目有序推進，鐵路運輸能力與物流效率提升。航空運輸業投資增長20.7%，全國運輸機場總數增至263個，民航物流網絡覆蓋範圍有所擴張。