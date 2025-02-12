中國人工智能在巴黎人工智能行動峰會受熱議

中評社北京2月12日電／據新華社報導，在巴黎舉行的人工智能行動峰會上，業界人士在巴黎大皇宮就人工智能的開源、普惠發展等問題暢所欲言。新華社記者在現場採訪中發現，中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）推出的人工智能模型因其低成本、低能耗及開源設計，被眾多業內人士譽為激發人工智能創新的優秀案例。



DeepSeek率先展示開源高效模型



在峰會主會場10日舉行的一場題為“在全球範圍內推廣具有競爭力和可持續性的人工智能生態系統”的研討會上，當被問及大模型的能源效率問題時，法國凱捷咨詢公司首席執行官艾曼·伊扎特回答說，DeepSeek模型就是一個好案例，“不少人在研發以更低能耗實現同等效果的輕量模型，而DeepSeek率先展示了這類模型”。他認為，可在手機、個人電腦或汽車上部署的開源模型，將是人工智能領域非常重要的創新。



法國“數字農場”協會成立於2016年，匯集了50多家為農業和食品行業提供解決方案的初創企業和大公司。協會負責人羅曼·法魯對記者表示，對農業領域的法國企業來說，DeepSeek模型的出現“是個好消息”。因為DeepSeek的開源和節省成本等特點與法國農業等行業需求相符，相關的人工智能企業可以根據自己需要，對已建立模塊進行調整。該協會未來將考慮與DeepSeek公司合作，“用DeepSeek模型實現我們想要的功能，共享人工智能的集體智慧和共同利益”。



美國雲軟件企業賽富時公司的人工智能可持續發展主管鮑里斯·加馬扎伊奇科夫認為，DeepSeek模型推動了人工智能降低能耗的步伐。“它是開源的，其用戶不必預先訓練一個類似大小的模型，而是可以從已有模型開始（研發），這樣可以節省大量能源。對全世界來說，這是一件非常好的事情，我希望看到更多像這樣的開源創新。”



人工智能業界可以用更少資源做更多事



德國聯邦顛覆性創新局的挑戰賽主管亞諾·科斯塔爾告訴記者，DeepSeek模型清楚地表明，中國是人工智能領域創新的重要發源地，中國正在推動全球創新發展，歐洲人工智能創新也需要找到自己的方式。



在大皇宮展示定制人工智能產品的法國人工智能企業Magic LEMP創始人拉斐爾－達維德·拉塞裡接受採訪時說，人工智能業界通過DeepSeek認識到，“我們實際上可以用更少的資源做更多的事情”。他表示，歐洲人工智能企業也有責任推出更大膽、更創新的技術解決方案，以彌補資本不足。